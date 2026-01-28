İsrail’in Gazze Ablukası: Soğuktan 10 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze’de ateşkese varmaya ikna oldu fakat yardım girişlerini engellemeyi sürdürüyor. Gazze’deki masum vatandaşlar, bu sefer donmak suretiyle hayatlarını kaybediyor. İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki ablukası ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle kış koşullarının zorlaşması bölgede can kayıplarını artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü, kış mevsiminin başlangıcından bu yana toplam 10 çocuğun soğuktan hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

10 ÇOCUK SOĞUKTAN ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda kışın başından itibaren Gazze’de 10 çocuğun hipotermiden dolayı yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun yağışların etkisiyle yetersiz koruma sağlayan çorak yapılar içerisinde barınan çocuklar ve aileleri, hava koşullarına karşı büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

AĞIR VAKA SAYISI ARTIYOR

Kış mevsiminde hava koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ve hijyen imkânları ile birleşmesi Gazze’de hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Açıklamada, akut solunum yolu enfeksiyonları ve yoğun bakım gerektiren ağır hasta sayısının da yükseldiği aktarılıyor. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerini zamanında ulaştırılması için çağrıda bulundu.