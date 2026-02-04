İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Can Kaybını Artırıyor: Sınır Geçiş Şartları Zorlaştı

İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Yapılan tank atışları ve hava saldırıları sonucu Gazze’de en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve 38 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Ölenler arasında Han Yunus kentinde bir saldırıya müdahale etmek amacıyla olay yerine giden ve ardından aynı bölgede gerçekleşen ikinci bir saldırıda hayatını kaybeden sağlık görevlisi de yer alıyor. Ayrıca, saldırılar sonucunda 5 aylık bir bebeğin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. Filistinli yetkililer, 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 1500’ünün yaralandığını açıkladı. Ekim 2023 itibarıyla Gazze’de yaşanan çatışmalar sonucunda toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının ise 171 bin 608’e ulaştığı dile getirildi.

SINIR KAPISI ŞARTLARI AĞIRLAŞTIRILDI

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar, Gazze’yi Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı’nın açılmasının ardından ikinci gününde gerçekleşti. Kapının açılmasının ardından İsrail’in geçişleri belirli şartlara bağladığı ve bu şartları daha da ağırlaştırdığı belirtiliyor. Refah Sınır Kapısı’nı kullanan Filistinliler, İsrail’in yanlarında yalnızca bir çanta, telefon ve sınırlı miktarda para bulundurmalarına izin verdiğini, oyuncaklar ve sulara da el konulduğunu aktarıyor. Gazze’ye geri dönmek isteyen Filistinlilerin yanında yalnızca kıyafet ve kişisel belgeleriyle birlikte bir çanta bulundurabilecekleri, girişten 24 saat önce bildirdiği takdirde yalnızca 600 dolarla giriş yapabilecekleri kaydediliyor. Şahsi telefon dışında elektronik eşyaların girişine izin verilmediği ve su dahil hiçbir sıvı ürünün Gazze’ye girmesine müsaade edilmediği ifade ediliyor.

GAZİ ŞERİDİ’NE SINIRLI GİRİŞ

İsrail, 2 Şubat’ta yayaların kısıtlı giriş-çıkışına açtığı Refah Sınır Kapısı’ndan ilk gün yalnızca 12 kişinin Gazze Şeridi’ne girişine izin verdi. Filistin Kızılayı, İsrail’in Mısır’a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin vermediğini de duyurdu.