İsrail’in Gizli Verileri Sızdı: Gazze’deki Ölümlerin Yüzde 83’ü Sivil

İSTİHBARAT VERİLERİNE GÖRE YÜKSEK SİVİL KAYIPLARI

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen verilere göre, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğu ve son on yıllarda çatışmaların nadiren gördüğü bir katliam oranı ortaya çıkıyor. Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırması doğrultusunda, savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkilileri Hamas ve Filistin İslami Cihad’dan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak listeledi. Öldürülen Filistinlilerin yüzde 83’ü sivil.

sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırılarıyla toplam 53 bin Filistinli hayatını kaybetti; bu rakam savaşçıları ve sivilleri kapsıyor. İsrail askeri istihbarat veritabanında yer alan savaşçılar, toplam kaybın sadece %17’sini oluşturuyor ki bu da ölenlerin %83’ünün sivil olduğunu gösteriyor. Bu oran, son dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde görülen savaşlara kıyasla olağanüstü yüksek. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan (UCDP) Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” diyor.

Birçok soykırım araştırmacısı, hukukçu ve insan hakları aktivisti, sivillerin kitlesel katliamı ve aç bırakılması nedeniyle İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini savunuyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorulara veritabanının varlığını ya da Hamas ve PIJ ölümlerine dair verileri reddetmedi. Guardian’a yapılan açıklamada, “makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” belirtiliyor ancak ordunun hangi verileri reddettiği açıklanmıyor. Veritabanı, Hamas ve PIJ’in askeri yapılarında aktif sayılan 47 bin 653 Filistinlinin ismini içeriyor. Bu verilerin içinde, Hamas ile bağlantısı olan devlet memurları ve polis gibi siviller de yer alabiliyor.

ASKERLERDEN AÇIKLAMALAR VE TAHMİNLER

Emekli General Itzhak Brik, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Savaş başında danışmanlık yaptığı Netanyahu’yu sert bir şekilde eleştiren Brik, “Açıklanan sayılarla gerçekte olan arasında hiçbir bağlantı yok, hepsi boş” diyor. Gazze’de öldürülenlerin çoğunun sivil olduğunu aktaran Brik, ordunun veritabanında savaşçılar olarak kabul edilen yaklaşık 40 bin kişinin hâlâ hayatta olduğunu vurguluyor. Filistinli analist Muhammad Shehada, İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısının abartıldığını söylüyor.

SİVİL ÖLÜMLERDE ARTIŞ VE KİMLİK TESPİTİ

Mayıs ayından bu yana sivil ölüm oranının artış gösterdiği düşünülüyor. Çünkü İsrail, savaş boyunca Filistinlilere yiyecek sağlayan BM ve insani yardım örgütlerinin yerini almaya çalıştı. İsrail güçleri, askeri yasak bölgelerdeki dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışan yüzlerce kişiyi öldürdü. Şimdi ise topraklarının sadece %20’sine sıkıştırılmış ve açlıktan ölmek üzere olan Filistinlileri, yeni bir kara harekâtına hazırlanan İsrail kuzeyden ayrılmaları konusunda uyarıyor.

MEŞRU MÜDAFAA VE SİVİLLERİN HEDEFİ

İsrail hükümeti, savaşın 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas liderliğindeki saldırılarda 1200 kişinin öldürülmesinin ardından meşru müdafaa olduğunu savunuyor. Bununla birlikte, siyasi ve askeri liderlerin soykırıma varan söylemler kullanması dikkat çekiyor. 7 Ekim’de öldürülen her kişi için 50 Filistinlinin ölmesi gerektiğini söyleyen askeri istihbarat şefinin açıklamaları, sivillerin hedef alındığını ortaya koyuyor. Oxford Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler profesörü Neta Crawford, İsrail’in taktiklerinin sivilleri koruma ilkelerinden uzaklaştığını belirtiyor. “Sivil ölüm oranlarına ve altyapı yıkımına bakarsanız, öyle olmadığı açık” diyor.