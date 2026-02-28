İsrail’in İran’a Saldırısı Gerilim Tırmandırdı

ABD İLE İRAN ARASINDA GÜÇLÜ GERİLİM

ABD ile İran arasında gerginlik artarken, bu iki ülke üzerindeki dikkati artıran olaylar gelişti. Sabah saatlerinde gelen son dakika haberleri dengeleri değiştirdi.

İSRAİL’DEN IRAN’A SALDIRI!

İran’da sabah saatlerinde güçlü patlama seslerinin yankılandığı bildirildi. İsrail ise saldırının sorumluluğunu üstlendi. Al Arabiya’nın haberine göre, başkent Tahran’da meydana gelen patlamaların, hükümet binalarının bulunduğu Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesi civarına çok sayıda roketin düştüğü belirtildi. İsrail basını, “Operasyon ABD ile ortak gerçekleştiriliyor. İran’ın Dini Lideri Hamaney’in evinin çevresi hedef alındı.” bilgisini duyurdu.

HEDEFTE BİRÇOK ŞEHİR VAR

İran medyası, İsrail saldırılarının yalnızca Tahran ile sınırlı kalmayarak İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını duyurdu.

ÖNLEYİCİ SALDIRI DETAYLARI

İsrail Savunma Bakanı, devletlerine yönelik tehditler ortadan kaldırmak amacıyla İran’a karşı bir önleyici saldırı başlattıklarını aktardı.

SIREN SESLERİ KUDÜS’TE

Reuters’a konuşan tanıklar, Kudüs’te siren seslerinin yükseldiğini bildirdi. İsrail ordusu, sirenlerin halkı hava saldırısı olasılığına karşı uyarmak için devreye sokulduğunu açıkladı. Ayrıca halktan evden çalışmalarının teşvik edildiği ve toplanmamaları istendi.

BEYAZ SARAY’IN STRATEJİK YAKLAŞIMI

Beyaz Saray’dan bazı yetkililerin, İran’a yönelik muhtemel bir askeri müdahalede, İsrail’in ilk adımı atmasının siyasi olarak daha avantajlı olacağını ifade ettiği duyumları alındı. Böyle bir durumda İran’ın misilleme yapacağı ve bunun ABD operasyonuna olan destek oranını artıracağı değerlendirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İran ile gerilimlerin yükselmesi üzerine güvenlik risklerini gerekçe göstererek acil görevde olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etme izni verdi. Açıklamada, gelişmelere göre, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği veya tamamen yasaklayabileceği bildirildi. Ayrıca, ticari uçuşların devam ettiği süreçte personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı düşünmeleri gerektiği vurgulandı.