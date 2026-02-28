İsrail’in İran’a Saldırısı Kripto Piyasasını Çalkaladı

İsrail, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlattığını duyurdu. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İran’ın başkenti Tahran’dan patlama sesleri yükseldiği bildirildi. Ayrıca, bazı haber kaynakları “Tahran’ın merkezindeki hükümet binalarına yakın Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgelerine çok sayıda roket isabet ettiği” bilgisini paylaştı.

SAVAŞIN YATIRIM VARLIKLARINA ETKİSİ

Savaş ortamının, güvenli liman yatırımlarını artırırken, riskli varlıkların değer kaybettiği gözlemleniyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından 15 dakika içinde 100 milyon dolarlık kripto para uzun pozisyonunun tasfiye edilmesi, kripto para piyasasında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığını gösteriyor.

BITCOIN’DE HIZLI KAYIP

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, günün başında yüzde 6,79 düşerek 63 bin 70 dolara geriledi.

ETHEREUM GERİLEDİ

Altcoinlerin en çok işlem gören para birimi olan Ethereum ise yüzde 8,73 düşüş ile 1.858,27 dolara gerilemiş durumda.