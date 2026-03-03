İsrail’in Lübnan’a Hava Saldırıları 70’i Geçti

israil-in-lubnan-a-hava-saldirilari-70-i-gecti

İsrail ordusunun Hizbullah gerekçesiyle Lübnan’a düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. İsrail, Hizbullah’ın füze saldırılarından dolayı ülke genelinde 70’ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılar çerçevesinde Hizbullah’a ait 70’ten fazla silah deposu, fırlatma yeri ve rampaların hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusu, vurulan bu “hedeflerin” İsrail’e yönelik saldırılarda kullanılacağını iddia etti. Son olarak, Beyrut’un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenlendiği, ardından şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

ÖLÜ SAYISI ARTMAKTADIR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52’ye yükseldiğini ve 154 kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail toplamda 221 saldırı düzenledi ve 28 bin 586 kişi zorla yerinden edildi, ayrıca 186 merkez geçici barınma merkezi olarak hizmet vermekte olduğu ifade edildi.

YENİ TEHDİT

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan “tehdidin” ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmadan sona ermeyeceğini söyledi. İran’a yönelik odaklandıklarını belirten Zamir, “Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız.” şeklinde konuştu. Zamir, yürütülen operasyonlarda kararlı olduklarını ifade ederek ABD ordusuyla eşsiz bir işbirliği içinde bulunduklarını savundu. Ayrıca, İsrail ordusunun “aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandığını” belirtti ve hazırlanan planların uzun zamandır hazır olduğunu vurgulayarak bu fırsatı değerlendireceklerini kaydetti.

GECE AÇIKLAMALARI

İsrail ordusunun yapılan gece açıklamasında, Lübnan’dan füze saldırılarının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı. Hizbullah’ı hedef alarak hava saldırılarına başladığını duyuran İsrail, Beyrut başta olmak üzere farklı bölgelere saldırılar gerçekleştirdi.

