İsrail’in Lübnan’a Yaptığı Saldırılar: 2 Ölü, 4 Yaralı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU CAN KAYBI

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlediği saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Orta Doğu’da katliamlarına devam eden İsrail, Lübnan’ı bir kez daha hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, bu saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşandı.

SALDIRILARIN KAPSAMI VE ÖNEMİ

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un yanı sıra Sur liman kentinin çevresinde alçak uçuş yaptığı bildirildi. Farklı bölgelere yönelik en az 10 ayrı saldırının gerçekleştirildiği kaydedilirken, İsrail ordusundan saldırılara dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Daha önce Lübnan’ın değişik bölgelerine yönelik düzenlenen birçok saldırıda, İsrail ordusu Hizbullah’a ait tesisleri hedef aldığını iddia etmişti. Bu durum, bölgedeki tansiyonu artıran önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.