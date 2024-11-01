İsrail’in Lübnan’daki Hava Saldırısında 17 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan’daki masum sivillere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılara dair ayrıntılar, Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer aldı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI YAŞANDI

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’e bağlı Emhez kasabasında bir eve saldırı düzenlenmesi sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Saldırının ardından bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Ayrıca, Baalbek’e bağlı Tariya kasabasında gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı; bu saldırıda 2 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırılara dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Lübnan’ın orta kesimindeki Cebel-i Lübnan iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.