İsrail’in Olası Yeni Çatışmalarının Maliyeti 10 Milyar Dolar

ABD-İran gerginliği sürerken dikkatler İsrail’e yönelmiş durumda. Calcalist ekonomi haber sitesinde yer alan bir habere göre, İran’a karşı 13 Haziran 2025 tarihinde başlatılan son savaşın, İsrail’e yaklaşık 20 milyar şekele (6,37 milyar dolar) mal olduğu belirtildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA İLGİLİ UYARILAR

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin çatışmanın süresi ve niteliğine bağlı olarak yeni bir çatışma dalgasının on milyarlarca şekele mal olabileceği konusunda uyardıkları ifade edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski ekonomi danışmanı Reem Aminoach, “Nispeten en az maliyetli senaryo, İsrail’in hiç saldırı başlatmamasıdır.” açıklamasıyla durumun ciddiyetine dikkat çekti.

MALIYETLER HALA BAŞARILI OLACAK

Aminoach, İsrail’in saldırı başlatmadığı takdirde bile önemli maliyetlerin ortaya çıkabileceğini belirterek, “Bu, hiçbir maliyet olmayacağı anlamına gelmez. Hava savunma sistemleri milyarlarca şekele mal olur. Böyle bir senaryoda yalnızca askeri maliyet 7 ila 10 milyar şekel (2,23 ila 3,18 milyar dolar) arasında olabilir.” şeklinde konuştu.

İRAN İLE OLASI SAVAŞ YÜKSEK MALİYET GETİREBİLİR

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski danışmanlarından Şaşon Haddad, İran ile bir yıl önce haziran ayında yaşanan çatışmanın bir benzeri durumunda maliyetin 15 ila 25 milyar şekel (4,78 ila 8 milyar dolar) arasında olabileceğini gözler önüne serdi. Bahsedilen maliyetlerin yalnızca askeri harcamaları kapsadığı, sivil maliyetlerin bu hesaplamalara dahil edilmediği vurgulandı ve toplam maliyetin 30 milyar şekele (yaklaşık 9,8 milyar dolar) kadar çıkabileceği ifade edildi.

ABD-İRAN RESTLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

ABD’nin İran’a olası saldırısına dair gerilim ve tartışmalar sürdüğü belirtildi. İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin ülkesine saldırması halinde savaşın bölgesel olacağını, buna ek olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran’ın ülkesine yapacağı herhangi bir saldırıya şiddetle karşılık vereceklerini bildirdi.

İSRAİL’İN GECİKMEYECEK OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025’te İran’ın çeşitli lokasyonlarındaki nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılara başlamıştı. ABD, 22 Haziran 2025’te İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine, yalnızca kendisine ait olan “sığınak delici” bombalarla “Gece Yarısı Çekici” adı verilen operasyonlar düzenlemişti. ABD Başkanı, bu saldırıları “büyük başarı” olarak değerlendirmiş ve medyaya sızan ilk hasar raporlarında, saldırıların İran’ın nükleer programını sadece “birkaç ay gerilettiği” bildirilmişti.