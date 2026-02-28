İsrail’in Operasyonunda İran’da Üst Düzey İsimler Hedef Alındı

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, dikkatler ABD’nin Orta Doğu’daki müttefiki olan İsrail’e yöneldi.

İSRAİL SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı bir “önleyici saldırı” başlattıklarını açıkladı. Katz’ın bu açıklamasının hemen ardından ülke genelinde siren sesleri duyulmaya başladı.

İSRAİL’DE OHAL UYGULANDI

İsrail ordusu, sivil halka bomba sığınaklarına yakın bir konumda kalmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirme ile, bu proaktif uyarının İsrail topraklarına yönelik olası bir misilleme füze saldırısına karşı halkı hazırlamak amacıyla sürdüğü, ancak şu anda sığınaklara inmenin gerekli olmadığı belirtildi.

TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail’in saldırı duyurusunun ardından, İran’ın başkenti Tahran’da peş peşe güçlü patlama seslerinin geldiği bildirildi. Patlamaların hedefi ve olası can kaybı hakkında ise henüz resmi bir bilgi verilmedi.

ÜST DÜZEY HEDEFLER İDDİASI GÜNDEME GELDİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’da Tahran yönetimine ait birçok hedefin vurulduğunu iddia etti. Haberde, İsrail’in İran’a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı, ayrıca İsrail ordu radyosunun yaptığı açıklamada, saldırıların hedefinde İranlı üst düzey yöneticilerin bulunduğu öne sürüldü.