İsrail’in Saldırısından Sonra Türkiye Hedefte

İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyona ABD desteği devam ederken, Türkiye’nin de bu sürece dahil olması gündemde. Wall Street Journal’da yayınlanan bir yazıya göre, Türkiye’nin bölgedeki potansiyel tehdit unsurları arasında yer aldığı belirtildi. Yazıda, Türkiye’nin NATO müttefikleri açısından “baş ağrısı” olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO için “kötü bir ortak” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE’DE DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Analizde, Irak Savaşı sonrası ortaya çıkan boşluğun İran tarafından doldurulduğu ifade ediliyor. Yine, ABD ve İsrail’in İran’ın bölgedeki etkisini sınırlamak amacıyla adımlar attığı yönündeki ifadeler yer alırken, Türkiye’nin bu durumdan faydalanmaması için önlem alınması gerektiği vurgulandı: “Irak savaşından sonra İran, Saddam Hüseyin’in bıraktığı iktidar boşluğunu kendi lehine kullandı. Türkiye’nin bu boşluğu doldurmaması için önlemler şarttır.”

ERDOĞAN’IN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki duruşu ve bölgesel liderlik çabaları bu analizde eleştirildi. Yazıda, Erdoğan’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerini “uluslararası hukukun ihlali” şeklinde yorumladığı ve İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatına üzüntü duyduğu bilgisi aktarıldı. Erdoğan’ın İslam dünyasında liderlik konusundaki hedefleri ve modern bir Osmanlı sultanı olarak kendini görme arzusunun, Türkiye’nin NATO için neden “kötü bir ortak” olarak nitelendirildiği ifade edildi.

NATO-TÜRKİYE ilişkileri SORUNLAR İÇERİYOR

Yazının sonunda, Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilere yönelik bazı soru işaretleri öne çıkıyor: NATO, Türkiye ile olan ilişkisini sürdürmeli mi? İran rejimi düştüğünde Orta Doğu’daki rolü ne olmalı? ABD, Türkiye’nin dış politikasında kendi çıkarlarını önceliklendirdiğini ve müttefikleri için bir baş ağrısı olduğunu dikkate almalıdır.