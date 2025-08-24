İsrail, İran’a İki Yeni KC-46 Alıyor

İSRAİL, İRAN’A KARŞI HAVA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek amacıyla iki adet hava ikmal uçağı alıyor. Ynet News tarafından bildirildiğine göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing ile gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık anlaşma kapsamında filosunu altıya çıkarmak için iki Boeing KC-46 uçağı sipariş etti. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadesi yer alıyor.

YENİ İKMAL UÇAKLARI STRATEJİK ROL OYNAYACAK

Yeni alınacak KC-46’lar, Yemen’deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılarda ve İran ile gerçekleştirilen 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filolarının yerini alacak. İsrail Kanal 12’nin aktardığına göre, hazirandaki savaş esnasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı.

SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik beklenmedik bir saldırı dalgası gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 276’sı sivil olmak üzere toplam bin 62 kişi yaşamını yitirmişti. İran’ın misillemelerinde ise İsrail’de 31 sivil hayatını kaybetmişti. ABD’nin aracılığıyla sağlanan ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı güçleri yeni bir çatışma olasılığına karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.