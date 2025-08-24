İsrail, İran’a Yeni KC-46 Sipariş Etti

Dünya

İSRAİL’İN YENİ UÇAK SATIN ALIMI

İsrail, İran’a yönelik uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek amacıyla iki yeni hava ikmal uçağı almayı planlıyor. Ynet News’te yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing ile yapılan 500 milyon dolarlık bir anlaşmanın kapsamında filosunu 6’ya çıkaracak iki adet Boeing KC-46 uçağı sipariş etti. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç bölgelerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor.” ifadesi yer aldı. Yeni alınacak KC-46’lar, Yemen’deki Husilere karşı gerçekleştirilen saldırılarda ve İran ile yaşanan 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI VE SON GELİŞMELER

İsrail’in 13 Haziran’da gerçekleştirdiği saldırılarda, İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik sürpriz bir dalga oluşturmuştu. Bu saldırılarda 276’sı sivil olmak üzere toplam 1,062 kişi hayatını kaybederken, İran’ın karşılık vermesi sonucu İsrail’de 31 sivil yaşamını yitirdi. ABD’nin arabuluculuğundaki ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmanın olasılığına karşı hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

