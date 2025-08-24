İsrail, İran’a Yeni KC-46 Sipariş Etti

İSRAİL’İN HAVA İKMAL KAPASİTESİ ARTIRILACAK

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla iki hava ikmal uçağı tedarik ediyor. Ynet News’in bildirdiğine göre, Tel Aviv yönetimi Boeing ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma çerçevesinde, filo sayısını 6’ya çıkaracak iki adet Boeing KC-46 uçağı sipariş etti. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadeleri yer aldı. Yeni alınacak KC-46’lar, Yemen’deki Husilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda ve İran ile yaşanan 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak.

GEÇMİŞTEKİ ÇATIŞMALAR VE GÜVENLİK DURUMU

İsrail Kanal 12’ye göre, haziran ayında yaşanan savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı. 13 Haziran’da, İran’ın askeri ve nükleer bölgelerine yönelik sürpriz bir saldırı dalgası başlatan İsrail, bu saldırılarda 276’sı sivil olmak üzere toplamda bin 62 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran’ın karşı saldırılarında ise İsrail’de 31 sivil yaşamını yitirmişti. ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmaya karşı hazırlıklara devam ediyor.