İsrail İrana Saldırırken Altın Fiyatları Yükseldi

İsrail, sabah saatlerinde İran’a saldırıda bulundu. Saldırının ardından ABD, İsrail’e destek verdiğini açıkladı. İran, hemen ardından misilleme yaparak füzelerini İsrail’e gönderdi. Bu saldırı sonucunda İsrail’in birçok kentinde dumanlar yükselirken, siren sesleri duyuldu. İsrailli vatandaşlar marketleri terk ederek sığınaklara yöneldi.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI ARTIS

Saldırıların etkisiyle altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş gösterdi. Altın, sabah 7 bin 250 lira seviyelerinde işlem görürken, İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta 8 bin 44 liraya kadar çıktı. Gün içerisinde fiyatların 8 bin 250 liraya kadar yükseldiği bildirildi. Ayrıca ons altın da 5 bin 280 dolara kadar tırmandı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Gram altın 7 bin 453 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı’daki değeri 8 bin 250 lira oldu. Çeyrek altın 12 bin 638 lira, Cumhuriyet altını 51 bin 494 lira, tam altın 50 bin 555 lira ve yarım altın ise 25 bin 277 lira seviyelerine ulaştı.

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Döviz fiyatlarındaki güncel durum da dikkat çekiyor. Dolar 44 lira, Euro 52 lira ve Sterlin ise 59 lira seviyelerinde işlem görüyor.