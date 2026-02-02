Okullarda Başlarken Bayrak Sevgisi Teması Ön Plana Çıkıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık olarak 18 milyon öğrenci, kimi ders çalışarak, kimi oyunlar oynayarak ve kimi ise gezmelerle geçirdiği yarıyıl tatilini sona erdirdi.

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Yeni eğitim döneminde okullarda bugün ziller çalmaya başlıyor. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okuyarak haftaya giriş yaptı ve sıralarındaki yerlerini aldı.

YENİ DÖNEMİN İLK DERSİ ‘BAYRAK SEVGİSİ’

Yeni dönemin ilk dersi ‘Bayrak Sevgisi’ oluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen talimat doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, bayrak sevgisini, birlik ve ortak aidiyet bilincini pekiştirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR YAPILACAK

Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisi odaklı eğitim ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecek. Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değeri hakkında bilgilendirme yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla süslenerek, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ile afiş yarışmaları ve sergilerle sanatsal ve kültürel etkinlikler organize edilecek.

“YENİ DÖNEMİN İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİMİZ BAYRAK SEVGİSİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENECEK”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tekin, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ilk dersin “Bayrak Sevgisi” temasıyla başlayacağını belirtti. Tekin, “Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir” ifadelerini kullandı. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerin, Türk bayrağını kullanarak gerçekleştirecekleri resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğreneceklerini belirtti. Ayrıca, bu kıymetli çalışmalarda tüm öğrencilere ve onlara rehberlik edecek öğretmenlere kolaylıklar diledi.

İKİNCİ DÖNEM 26 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başladı ve yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen bu süreçte yer alıyor. Türkiye genelinde 760 bini aşkın derslikte gerçekleşen eğitim öğretim döneminin ikinci dönemi, 16-20 Mart tarihleri arasında ara tatil olacak. Bugün başlamış olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.