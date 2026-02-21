İsrail Ordu Sözcüsü Alarm Durumunu Açıkladı

israil-ordu-sozcusu-alarm-durumunu-acikladi

İsrail Hükümeti, bölgedeki gelişmeleri titizlikle izliyor. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı video açıklamasında ABD’nin İran’a muhtemel saldırısıyla ilgili durumları yakından takip ettiklerini aktardı. Defrin, “Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte” dedi. Ayrıca, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’nın vatandaşlara yönelik güvenlik talimatlarının değişmediğini belirten Defrin, halka ordunun resmi açıklamalarına güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

ALIŞILMADIK SALDIRI ENDİŞESİ

İsrail medyası, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısının ‘yakın zamanda’ gerçekleşebileceği iddiaları üzerine, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’na yüksek alarm seviyesine geçmeleri talimatı verildiğini bildirdi. Ayrıca, bir televizyon kanalı, ABD’nin İran’a saldırı başlatması durumunda İsrail’in de bu müdahaleye katılacağını ileri sürdü.

DİPLOMATİK GERİLİM ARTMAKTADIR

İsrail basınına bilgi veren ABD’li kaynaklar, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri eylem talimatı verme aşamasına çok yaklaştığını aktardı. Diplomatların zamanının kısıtlı olduğunu ve askeri seçeneklerin masada olduğunu dile getirdiği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti para talebi sonrası işlediğini itiraf etti. Aramalar sürüyor.
Gündem

Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Antalya'daki bir lisede meydana gelen kavgada bir öğrenci çenesinden yaralandı. Ameliyat olacağı bildirilen öğrencinin okula bir dönem ara vermesi bekleniyor.
Gündem

Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

Mudurnu'da oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına özel bir organizasyonla mesleğine uygun şekilde evlenme teklif etti.
Gündem

Rizespor’un Galibiyet Hasreti Kocaelispor’u Yenerek Sona Erdi

Rizespor, Süper Lig'deki 23. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.