İsrail Ordusu Gazze’deki Can Kaybı Verilerini İlk Kez Kabul Etti

israil-ordusu-gazze-deki-can-kaybi-verilerini-ilk-kez-kabul-etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde iki yılın üzerinde bir süredir gerçekleştirdiği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Ordunun, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamları uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen reddettiği biliniyor.

İLK KEZ CAN KAYBI VERİLERİNİ KABUL ETTİ

Haaretz’in haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de ölenlerin kimilerinin silahlı, kimilerinin sivil olduğunu belirlemek amacıyla verileri analiz ettiği ifade ediliyor. Ordunun ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldüğüne dair tahminlerini kabul ettiği aktarılıyor.

CAN KAYBI AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA OLABİLİR

Bazı araştırmalar, Gazze’deki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan miktarından daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Haziran 2025’te yayımlanan bir çalışmanın, Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 75 bin Gazzelinin saldırılar sonucunda yaşamını yitirdiğini gösterdiği bildirildi.

SON VERİLERE GÖRE 71 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’te İsrail’in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde 71 bin 667 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu sayı, doğrudan saldırılarda ölenleri kapsarken, saldırıların neden olduğu açlık ve hastalıklar sonucu meydana gelen ölümleri içermiyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR VERİLERİ GÜVENİLİR BULDU

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ından fazlasının isimleri ve kimlik numaralarıyla kaydedildiği, ancak bu verilerde sivil veya silahlı ayrımının yapılmadığı vurgulanıyor. Uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar, bu verilerin güvenilir olduğunu belirtti.

İSRAİL ‘YANILTICI’ OLARAK NİTELEMİŞTİ

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın bir buçuk yıl önce Gazze’deki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıkladığı rakamları “yanıltıcı ve güvensiz” olarak nitelendirmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pegasus Yurt Dışı Biletlerinde 9 Euro İndirim Fırsatı

Pegasus, BolBol üyelerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Yurt dışı uçak biletleri 9 eurodan başlayan fiyatlarla seyahatseverlere sunulacak. Kampanya detayları ve geçerli hatlar açıklandı.
Gündem

TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Merkez Bankası'nın 23 Ocak verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 745 tona, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 506,5 tona yükseldi.
Gündem

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayarak 19. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
Gündem

İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.