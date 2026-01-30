İsrail Ordusu Gazze’deki Can Kaybı Verilerini İlk Kez Kabul Etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde iki yılın üzerinde bir süredir gerçekleştirdiği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Ordunun, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamları uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen reddettiği biliniyor.

İLK KEZ CAN KAYBI VERİLERİNİ KABUL ETTİ

Haaretz’in haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de ölenlerin kimilerinin silahlı, kimilerinin sivil olduğunu belirlemek amacıyla verileri analiz ettiği ifade ediliyor. Ordunun ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldüğüne dair tahminlerini kabul ettiği aktarılıyor.

CAN KAYBI AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA OLABİLİR

Bazı araştırmalar, Gazze’deki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan miktarından daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Haziran 2025’te yayımlanan bir çalışmanın, Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 75 bin Gazzelinin saldırılar sonucunda yaşamını yitirdiğini gösterdiği bildirildi.

SON VERİLERE GÖRE 71 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’te İsrail’in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde 71 bin 667 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu sayı, doğrudan saldırılarda ölenleri kapsarken, saldırıların neden olduğu açlık ve hastalıklar sonucu meydana gelen ölümleri içermiyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR VERİLERİ GÜVENİLİR BULDU

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ından fazlasının isimleri ve kimlik numaralarıyla kaydedildiği, ancak bu verilerde sivil veya silahlı ayrımının yapılmadığı vurgulanıyor. Uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar, bu verilerin güvenilir olduğunu belirtti.

İSRAİL ‘YANILTICI’ OLARAK NİTELEMİŞTİ

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın bir buçuk yıl önce Gazze’deki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıkladığı rakamları “yanıltıcı ve güvensiz” olarak nitelendirmişti.