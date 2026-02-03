İsrail Ordusundan Savaş Hazırlıkları Sinyali Geldi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ile yükselen gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu. Zamir, söz konusu gerilimler ışığında “savaşa hazırlıklarını arttırma sürecinde” olduklarını ifade etti. Genelkurmay Başkanı, üst düzey komutanlar ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, ordunun çeşitli olasılıklara yönelik hazırlıklar yaptığını aktardı.

SAVAŞ HAZIRLIKLARINI ARTTIRDIK

“Çok cepheli bir savaşta kesin bir zafer için sürekli tetikte ve hazır olmalıyız.” diyen Zamir, şu an “savaş hazırlıklarını arttırdıkları bir dönem” içerisinde bulunduklarını vurguladı. 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısından alınması gereken dersler olduğunu dile getiren Zamir, “Savaşın tüm cephelerinde bir dizi taarruz eylemine hazırlıklı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFETTEN HÜKÜMETE DESTEK

İsrail’in ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid, İran’a yönelik olası saldırı ihtimalinin arttığı bir dönemde, “İsrail devleti, İran’a karşı tam birlik içindedir.” açıklamasıyla mevcut hükümete destek verdi. Lapid, ABD merkezli sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “İran tehdidiyle” mücadele konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile aralarında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını belirtti ve konunun önemine dikkat çekti.

Lapid, İran yönetimine karşı birlik olmanın kritik bir mesele olduğunu ifade ederken, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısına dair devam eden tartışmalar ve restleşmeler gündemde kalmaya devam ediyor. İsrailli yetkililer, her türlü senaryo karşısında hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Başbakan Netanyahu da, İran’ın potansiyel bir saldırısına karşı sert karşılık verme tehditlerini yineledi.