İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MLKP silahlı terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul merkezli olarak 22 ilde yapılan operasyonlarda toplamda 96 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, “Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı değil; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliği ile çok boyutlu bir çalışmaya dayanıyor.” açıklamasını yaptı ve “Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütünün sözde basın ve gençlik yapılanmaları gibi çeşitli yapılanmalarına yönelik 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan güvenlik ekipleri, çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. MASAK raporları, HTS kayıtları ile dijital materyallerin incelenmesi sonucunda çok sayıda tespit yapıldı. Ekipler, örgüt içerisinde gençlik, kadın, basın, propaganda, kültür-sanat ve hukuk gibi alanlarda faaliyet yürütüldüğünü, üst düzey yöneticilerinin çevrim içi toplantılarda talimatlar verdiğini ortaya koydu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve talimatlar doğrultusunda düzenlenen sözde anma faaliyetlerine katılım gösteren ile örgüt propagandası içeren paylaşımlar yapan şüphelilerin tespiti amacıyla ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

