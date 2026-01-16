İsrail Ordusunun Helikopteri Batı Şeria’da Düştü

İSRAİL ORDUSUNDAN HELİKOPTER KAZASI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, hafta boyunca olumsuz hava koşulları sebebiyle, Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterinin işgal altındaki Batı Şeria’da bir açık alet iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bugün, başka bir helikopterle başlatılan kurtarma operasyonunda, taşıma halatının kopması sonucu taşınan helikopterin düştüğü bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayda ölü veya yaralı bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili bir soruşturma sürecinin başladığı aktarıldı. Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

BİRLİKLERİN TAŞINMASINDA KULLANILIYOR

İsrail Hava Kuvvetleri, “Yanshuf” yani İbranice’de “Baykuş” olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini, normal ulaşım görevleri ve askeri operasyonlar sırasında birliklerin naklinde aktif olarak kullanıyor.