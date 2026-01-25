İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 71 Bin 657

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki güncel duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

ATEŞKESTEN BU YANA 321 KİŞİ DAHA YARALANDI

Bakanlık, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cenazesi ile 8 yaralının ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların 713 ve yaralı sayısının ise toplam 1.321 olduğu ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 657’YE YÜKSELDİ

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71.657’ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171.399’a yükseldiği kaydedildi.