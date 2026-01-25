Türk Sanat Camiasında Acı Kayp: Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

Türk sanat dünyası, üzücü bir kayıpla sarsıldı. Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini veren Dormen’ın acı haberini oğlu Ömer Dormen açıkladı.
CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Dormen, Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı törende duygusal anlar meydana geldi.
İZZET GÜNAY BAYGINLIK GEÇİRDİ
Cenaze namazı esnasında yaşanan korkutucu anlar ise dikkat çekti. Usta oyuncu İzzet Günay, cenaze sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Günay’ın eşi çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
DURUMU İYİ
Alınan ilk bilgilere göre, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden 91 yaşındaki İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.