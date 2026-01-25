Türk Sanat Camiasında Acı Kayp: Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

turk-sanat-camiasinda-aci-kayp-haldun-dormen-hayatini-kaybetti

Türk sanat dünyası, üzücü bir kayıpla sarsıldı. Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede son nefesini veren Dormen’ın acı haberini oğlu Ömer Dormen açıkladı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Dormen, Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı törende duygusal anlar meydana geldi.

İZZET GÜNAY BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze namazı esnasında yaşanan korkutucu anlar ise dikkat çekti. Usta oyuncu İzzet Günay, cenaze sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Günay’ın eşi çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

DURUMU İYİ

Alınan ilk bilgilere göre, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden 91 yaşındaki İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Silivri ve Avcılar’da Deniz Seviyesi Dikkat Çekici Şekilde Düştü

Silivri'de deniz seviyesi yaklaşık 200 metre geri çekilirken, Avcılar'da bu mesafe 15 metre olarak ölçüldü. Bu durum, Silivri sahilinde adacıkların oluşmasına neden oldu.
Gündem

Türkiye’de Su Ürünleri Üretiminde Rekor Avcılar 500 Ton Torik Yakaladı

İstanbul ile Tekirdağ açıklarında meydana gelen torik akını, balıkçıların umutlarını artırarak sektörde canlılık sağladı. Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı.
Gündem

Değerli Metallerde Rekor Üstüne Rekor Geldi

Değerli metaller altın, gümüş ve platin rekor fiyatlara ulaştı. Jeopolitik gerginlikler ve dolar zayıflığı, güvenli liman talebini artırırken, altın ons fiyatı 5 bin dolara çıktı.
Gündem

Real Madrid’in Villarreal Galibiyeti Arda Güler’i Konuşturdu

Real Madrid'in Villarreal karşısında elde ettiği galibiyette Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Genç oyuncunun 78. dakikada oyundan alınması ise tartışmalara neden oldu.
Gündem

Huzurevi Ücretlerinde Rekor Artış Yaşanıyor

Huzurevlerinde kalan yaşlıların aylık ücretleri, bağlı oldukları kuruma ve sundukları hizmet çeşitliliğine göre farklılık göstermektedir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.