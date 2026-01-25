Türkiye’de Su Ürünleri Üretiminde Rekor Avcılar 500 Ton Torik Yakaladı

Türkiye’de su ürünleri üretiminde sürekli bir artış gözlemleniyor. 2025 yılına gelindiğinde, avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri dahil olmak üzere toplam balık üretiminin 1 milyon tonu aşarak yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında uzun bir aradan sonra ortaya çıkan “torik akını” nedeniyle yıl başından itibaren 500 tonun üzerinde torik avlandığı biliniyor. Ayrıca, hamsi avcılığında da 245 bin ton seviyesine ulaşarak kayda değer bir artış yaşanıyor.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Balıkçılık sektörünün dış ticaretteki başarısı da dikkat çekiyor. 2025 yılında su ürünleri ihracatının 2,2 milyar dolar seviyesini geçmesi bekleniyor. Bu durum, ülke ekonomisine anlamlı bir katkı sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre, 2026 yılına Marmara Denizi’nde yaşanan dikkate değer bir avcılık hareketliliği ile giriliyor. Son dönemlerde İstanbul ve Tekirdağ açıklarında “torik akını” olarak adlandırılan yoğun avcılık faaliyetleri gözlemleniyor.

TARİHİ BİR TORİK AKINI

Palamutun bir üst boyutu olan ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı rapor ediliyor. Balıkçılar, uzun yıllar boyunca bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürülerine rastlamadıklarını, böyle bir hareketliliğin yaşanmadığını ifade ediyor. Yaklaşık 30-40 yıldır böyle bir torik akını ile karşılaşılmadığı bilgisi mevcut. Yıl başından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı ve balıkçıların bu süreçte tahmini olarak 250 milyon lira gelir elde ettiği düşünülüyor.

BİYOÇEŞİTLİLİKTE OLUMSUZ GELİŞMELER

Torik avcılığının yanı sıra orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin yeniden Marmara Denizi’nde av vermesi, bölgedeki sucul biyoçeşitlilik açısından olumlu gelişmeler arasında sayılıyor. Etkin denetim mekanizmalarıyla bir koruma-kullanma dengesinin sağlanması ve üretim planlaması esas alınan balıkçılık politikalarının, hem biyoçeşitliliğin korunmasına hem de sektörün ekonomik gücünün artmasına yardımcı olduğu değerlendiriliyor.