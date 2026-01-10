İsrail Savaş Suçlarına Devam Ediyor: Ateşkesi İhlal Etti

israil-savas-suclarina-devam-ediyor-ateskesi-ihlal-etti

İsrail, işlediği savaş suçlarına her geçen gün yeni eylemler ekliyor. 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması bir kez daha ihlal edilerek, bölgedeki gerginlik tırmanıyor.

RASTGELE ATEŞ AÇILIYOR

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze’nin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Ayrıca, bir İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı gerçekleştirdiği, bir helikopterin ise Cibaliya beldesinin doğusuna rastgele ateş açtığı bildirildi.

ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BU YANA YÜZLERCE İHLAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aynı zamanda, güneyde İsrail savaş uçaklarının Refah kentine hava bombası bıraktığı ve askeri araçların kentin kuzeyine ateş açtığı ifade edildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in yüzlerce ihlalde bulunduğu, 11 Ekim’den itibaren 439 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1,223 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

71 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda en az 71 binden fazla Filistinlinin, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, hayatını kaybettiği, 171 bin kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırılar sonucunda Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu bildiriliyor.

