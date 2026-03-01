İsrail Ve ABD İran’a Ortak Saldırı Başlattı

İsrail ile İran arasında bir kez daha gerginlik yaşandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreçleri devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD’nin İran’a ortak bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişmeye paralel olarak, İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini ifade etti.

DİŞİŞLERİ’NDE YENİ AÇIKLAMA

Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ikinci bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, sürecin özenle yönetildiğine vurgu yapılarak, “Bölgemizdeki son gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.” denildi.

Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili de bilgi veren açıklamada, “Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır.” ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi’ne Geçişler İkinci Duyuruya Kadar Kapatıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapandığını duyurdu. Geçişlerin durdurulmasının sebebi bu saldırılar olarak belirtildi.
BMT’den ABD, İsrail Ve İran’a Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaları kınayarak, tarafları müzakere masasına dönmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırdı.
Sivil Uçuşlar 2 Mart’a Kadar İptal Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bölgedeki durum nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 2 Mart'a kadar askıya alındığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklaması: Savaş Bitirilebilir

Trump, İran'ın anlaşma isteğini reddettiğini belirterek saldırıların bu nedenle başladığını ifade etti ve savaşı sona erdirmenin kendi yetkisinde olduğunu vurguladı. İran'ın toparlanmasının yıllar alacağını dile getirdi.
İran Hürmüz Boğazı’na Abluka Uyguladı

Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığı askıya alındı. Uzmanlar, bu durumun küresel enerji tedarikini tehlikeye atabileceğini vurguladı.

