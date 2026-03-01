İsrail Ve ABD İran’a Ortak Saldırı Başlattı

İsrail ile İran arasında bir kez daha gerginlik yaşandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreçleri devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD’nin İran’a ortak bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişmeye paralel olarak, İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini ifade etti.

DİŞİŞLERİ’NDE YENİ AÇIKLAMA

Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ikinci bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, sürecin özenle yönetildiğine vurgu yapılarak, “Bölgemizdeki son gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.” denildi.

Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili de bilgi veren açıklamada, “Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır.” ifadelerine yer verildi.