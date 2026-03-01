İsrail Ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor

İsrail ile İran, bir kez daha gerilim ortamında karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran’a koordineli bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını ifade etti.

DÜZELTME AÇIKLAMASI

Karşılıklı saldırılar devam ederken, Dışişleri Bakanlığı’ndan ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verildi.

GÜVENLİK TAKİBİ SÜRECEK

Açıklamanın içeriğinde, sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. “Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada, ülkeye giriş ve çıkışlara da yer verildi. “Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır” ifadesine yer verildi.