İsrail Ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor

İsrail ile İran, bir kez daha gerilim ortamında karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran’a koordineli bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını ifade etti.

DÜZELTME AÇIKLAMASI

Karşılıklı saldırılar devam ederken, Dışişleri Bakanlığı’ndan ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verildi.

GÜVENLİK TAKİBİ SÜRECEK

Açıklamanın içeriğinde, sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. “Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada, ülkeye giriş ve çıkışlara da yer verildi. “Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır” ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi’ne Geçişler İkinci Duyuruya Kadar Kapatıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapandığını duyurdu. Geçişlerin durdurulmasının sebebi bu saldırılar olarak belirtildi.
BMT’den ABD, İsrail Ve İran’a Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaları kınayarak, tarafları müzakere masasına dönmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırdı.
Sivil Uçuşlar 2 Mart’a Kadar İptal Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bölgedeki durum nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 2 Mart'a kadar askıya alındığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklaması: Savaş Bitirilebilir

Trump, İran'ın anlaşma isteğini reddettiğini belirterek saldırıların bu nedenle başladığını ifade etti ve savaşı sona erdirmenin kendi yetkisinde olduğunu vurguladı. İran'ın toparlanmasının yıllar alacağını dile getirdi.
İran Hürmüz Boğazı’na Abluka Uyguladı

Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığı askıya alındı. Uzmanlar, bu durumun küresel enerji tedarikini tehlikeye atabileceğini vurguladı.

