İsrail Ve Trump Görüşmelerine Başladı

NETANYAHU’NUN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ

İsrail Başbakanlık ofisinden gelen bilgilere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazartesi günü ABD Başkanı’nın Orta Doğu temsilcisi ve İsrail Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin ardından Donald Trump ile bir araya geldi. Açıklamada Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas militanları tarafından tutulan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander’ın kurtarılması konusundaki desteklerinden dolayı Trump’a teşekkür ettiği ifade ediliyor.

ABD İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Trump’ın, Netanyahu ile yakın işbirliği yapma çağrısını yinelediği kaydedildi. Netanyahu, tıkanan rehine takası görüşmelerinin ABD ve Hamas’ın doğrudan görüşmesinin ardından ilerlemesini göz önüne aldığını belirtiyor. Bu durum, iki taraf arasındaki diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İSRAİL’DEN DOHA’YA HEYET GÖNDERİLECEK

İsrail, ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir teklifi görüşmek amacıyla Salı günü Doha’ya bir heyet göndereceğini açıkladı. Bu, yaklaşık iki ay önce duraklayan görüşmelerin ardından atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.