İsrailli Komutanlardan Savaş Hazırlıklarına Vurgu

israilli-komutanlardan-savas-hazirliklarina-vurgu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ile artan gerginliğe dair “savaşa hazırlıklarını artırma sürecindeyiz” açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Zamir, üst düzey komutanlarla düzenlediği bir toplantıda, ordunun çeşitli senaryolar için hazırlandığını vurguladı.

SAVAŞ HAZIRLIKLARINI ARTIRDIK

Zamir, “Çok cepheli bir savaşta kesin bir zafer için sürekli tetikte ve hazır olmalıyız.” diyerek, şu an savaş hazırlıklarını arttırdıkları bir dönemde bulunduklarını ifade etti. 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısından çıkarılması gereken derslere de değinen Zamir, “Savaşın tüm cephelerinde bir dizi taarruz eylemine hazırlıklı olmalıyız.” şeklinde konuştu.

ANA MUHALEFETTEN HÜKÜMETE DESTEK

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid, İran’a yönelik saldırı olasılığının arttığı bu süreçte, “İsrail devleti, İran’a karşı tam birlik içindedir.” diyerek hükümete destek verdi. Lapid, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “İran tehdidiyle” mücadele konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında bir görüş ayrılığı olmadığını belirtti. Lapid, İran yönetimine karşı birleşik bir duruş sergilemeyi sağlamak adına bu bilincin önemli olduğunu ifade etti. ABD’nin İran’a karşı olası saldırılarına ilişkin tartışmalar sürerken, İsrailli yetkililer her türlü duruma karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakan Netanyahu da İran’ın ülkesine yönelik muhtemel saldırganlıklarına sert bir cevap vereceklerini yineledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Devlet Bahçeli, parti toplantısında Abdullah Öcalan'ın durumu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi konularını ele aldı.
Gündem

SpaceX’ten FCC’ye Devasa Yörünge Veri Merkezi Başvurusu

SpaceX, yapay zeka uygulamalarının artan işlem gücü taleplerini karşılamak için 1 milyon uydudan oluşan bir veri merkezi inşa etmeyi planlıyor.
Gündem

Bolu’da Akran Zorbalığı Olayı Kameralara Yansıdı

Bolu'da bir grup kız öğrenci, okul çıkışı evine dönen daha küçük öğrencilere parkta saldırdı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.
Gündem

İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, MLKP terör örgütüyle bağlantılı 22 ilde 96 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Bahçeli’den Erken Seçim Uyarısı: Siyasi Ahmaklık Değerlendirmesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim taleplerini değerlendirerek, bu konunun gündemde olmadığını vurguladı ve CHP liderinin çağrısını sert bir dille eleştirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.