İsrailliler, Tel Aviv’de Yolları Kapattı!

İSRAİL’DE TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürerek Hamas’la ateşkes yapmayı da reddediyor. Bu tutum, dünya genelinden tepkiler alırken, İsrailliler Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine ‘ateşkes ve esir takası’ isteğiyle baskılar yapıyor.

ULUSAL MÜCADELE GÜNÜ PROTESTOLARI

İsrailli esir yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası talebiyle “ulusal mücadele günü” adı altında duyurdukları kitlesel protestolar gerçekleştirdi. Bu eylemlerde, pek çok kentte yollar trafiğe kapatıldı.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ

Protestocular, Tel Aviv’in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dâhil olmak üzere, Kudüs’e giden 1 numaralı otoyolu sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapattı. Ülkeye Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye uzanan 4 numaralı otoyolda da uzun süre eylem gerçekleştirerek trafik akışını engelledi.