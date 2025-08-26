İsrailliler, Tel Aviv’de Yürüyüş Düzenledi!

İSRAİL’DE TANSİYON YÜKSELİYOR

Gazze Şeridi’ne karşı sergilediği insanlık dışı tutumu sürdüren İsrail, Hamas ile ateşkes konusunda bir uzlaşıya varmayı reddediyor. Bu durum, uluslararası arenada büyük tepki toplarken, İsrailliler Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik ‘ateşkes ve esir takası’ taleplerini artırıyor.

BAŞKANLIKTAN PROTESTO ÇAĞRISI

İsrailli esir yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması ile ilgili taleplerini desteklemek için “ulusal mücadele günü” adıyla ülke genelinde kitlesel protestolar düzenliyor. Bu eylemler sırasında pek çok kentte yollar trafiğe kapatılıyor.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Protestocular, Tel Aviv’in önemli yollarından Ayalon otoyolu gibi ulaşım hatlarını kapatarak, Kudüs’e giden 1 numaralı otoyolu da sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıyor. Ayrıca, ülkeyi Akdeniz sahilinden kuzeye ve güneye bağlayan 4 numaralı otoyolda da uzun süreli eylemler gerçekleştirerek trafik akışını etkiliyor.