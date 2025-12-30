İşsizlik Raporu: Türkiye’de Kadınlarda Oran Yüzde 38,9’u Aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayımladığı “İşsizliğin Görünümü – Aralık 2025” raporuna göre, Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısının 11 milyon 890 bine ulaştığı bildirildi. Söz konusu raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,1 olduğu; kadınlarda ise bu oranın yüzde 38,9’a çıktığı ifade edildi. 30 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan rapor, TÜİK’in Kasım 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri temel alınarak hazırlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 8,6 olarak belirtildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTIKÇA ARTIYOR

Raporda, dar tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 98 bin olduğu, buna karşın DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsiz sayısının 11 milyon 890 bine kadar yükseldiği vurgulandı. Geniş tanımlı işsiz sayısının son iki yılda 3,2 milyon arttığı, son bir yılda ise bu sayı 396 bin kişi olarak kaydedildi. Haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak isteyenlerin sayısının 3,6 milyona çıktığı, buna rağmen çalışmak isteyen ama iş bulamayan kişilerin sayısının 5,2 milyon olduğu ifade edildi. DİSK-AR, bu durumun dar tanımlı işsizlik oranının işgücü piyasasının gerçek durumunu yansıtmadığını gösterdiğini belirtti.

KADIN İŞSİZLİĞİ ENDİŞE VERİYOR

DİSK-AR raporunda, kadın işsizliğinin erkeklerinkine göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu vurgulandı. Kasım 2025’te dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 23,1, kadınlarda ise yüzde 38,9 olarak kaydedildi. Kadın işsizliği ile erkek işsizliği arasındaki farkın 15,8 puan seviyesine ulaşması dikkat çekti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YETERSİZ

Ayrıca, raporda işsizlik ödeneğinden faydalanma oranının oldukça düşük olduğuna da dikkat çekildi. TÜİK verilerine göre Kasım 2025’te dar tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 98 bin olmasına rağmen, İŞKUR verilerine göre sadece 502 bin 425 kişinin işsizlik ödeneğine hak kazandığı belirtildi. Bu durumda işsizlerin yüzde 83,8’inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı kaydedildi. DİSK-AR, geniş tanımlı işsizliğin hızla artış göstermesi ve sosyal koruma mekanizmalarının etkisiz kalması üzerine istihdam politikalarına yönelik uyarıda bulundu.