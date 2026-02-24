İstanbul’a Kar Yağışı İçin Tarih Belirlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olarak görülmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin mevcut olduğu bildiriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyden esen rüzgarın yön değiştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Şu anda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 12-15 derece arasında seyreden sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hızla düşerek 5 derecelere ve altına inmeye başlayacağı, bu süre zarfında aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin de yaşanacağı tahmin ediliyor.” denildi.

İSTANBUL’A YENİDEN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, İstanbul’da yeniden kar yağışı olabileceğini duyurdu. Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. İlk olarak İç Anadolu daha sonra Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkisini gösterecek. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu’da ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Gündüz sıcaklıkları 2-3 derece civarında seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise fazla etkilenmeyecek. Ancak perşembe sabahı İstanbul’un Anadolu yakasında karla karışık yağmur görülebilir.” ifadelerini kullandı.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtildi. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.