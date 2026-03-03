İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan verilere göre, hafta sonuna kadar şehirde güneşli bir hava koşulu etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 12 derece civarında seyredeceği ve mevcut 10 derecenin üstündeki ılıman havanın birkaç gün daha devam etmesinin beklenildiği ifade ediliyor.

YENİ HAFTADA KIŞ DEĞERLERİNE DÖNÜLÜYOR

İstanbulluları önümüzdeki hafta ciddi bir sıcaklık düşüşünün beklediği duyuruldu. Hafta sonundan itibaren kente gelecek olan yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle termometrelerin hızla düşmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 6 dereceye kadar gerilemesi ve akşam saatlerinde ise 3 dereceye kadar inerek kış sıcaklıklarına ulaşması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un raporunda dikkat çeken bir diğer husus ise yağış durumunun olmaması oldu. Sıcaklıkların yarı yarıya düşecek olmasına ve dondurucu soğukların hissedileceğine dair tahminler olmasına rağmen, bu dönemde İstanbul genelinde herhangi bir yağışın görülmeyeceği belirtildi.