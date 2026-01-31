İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor: Kar Uyarısı

BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Balkanlar üzerinden yurda girmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi sabahı İstanbul’a ulaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan duyuruda, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer fırtınanın etkili olacağı ifade ediliyor. Hali hazırda 6-9 derece arasında seyreden sıcaklıkların, pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına düşmesi ve kış mevsimine uygun değerlere gerilemesi öngörülüyor.

KAR BEKLENEN BEŞ İLÇE

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın bölgeye giriş yapmasıyla birlikte, sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesi bekleniyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde, yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülebileceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİK UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayalı olarak, pazar gününden itibaren havanın çok bulutlu olacağı, aralıklarla yağmur ve yerel olarak kuvvetli sağanakların görüleceği bildirildi. Havanın pazartesi günü de çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olacağı aktarıldı. Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceği ifade edildi. Rüzgarın pazar ve pazartesi gece saatlerine kadar 40-60 km/saat hızla eseceği, bu nedenle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.