İstanbul’a Yeni Kar Uyarısı Geldi

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİM

Yurt çapında mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 6 dereceye kadar yükselebileceği, doğu kesimlerde ise 5 derece kadar azalabileceği bildirildi. Pazar günü ise soğuk hava İstanbul’a geri dönüyor. Böylece karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AKOM’DAN YENİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için yeni bir kar uyarısı yaptı. Hafta sonu itibarıyla soğuk hava dalgasının birçok kenti etkisi altına alması bekleniyor. AKOM’un yayımladığı haftalık raporda, “Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde olacağı, fakat hafta sonu itibarıyla bölgemize yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıkların tekrar 3-5 derece birden düşerek kış değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.” şeklinde ifadeler yer aldı. Pazar günü beklenen karla karışık yağmur ve kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre kadar olması öngörülüyor. Yağışların Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

5 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul’un bugün biraz bulutlu olacağı ve zayıf yağmur olabileceği belirtilerek sıcaklığın 9 derece civarında olacağı açıklandı. Ankara’nın bulutlu ve don olacağı belirtilirken, sıcaklıkların gece -5, öğle saatlerinde ise 1 derece olması öngörülüyor. İzmir’in az bulutlu 14, Bursa’nın parçalı bulutlu 9, Antalya’nın ise açık 15 derece olacağı ifade ediliyor. Meteorolojinin haftalık raporuna göre Pazar gününden itibaren sıcaklıkların yeniden düşeceği bilgisi veriliyor.