Venezuela’da İletişim Platformu X Yeniden Aktifleşti

Geçici Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanı’nın Sosyal Medya Paylaşımları

Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, “Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Cabello’dan Yeniden İletişim Çağrısı

İçişleri Bakanı Cabello ise daha önce X platformuna karşıt görüşler bildirmişti. Bu defa, “Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden Venezuela ve dünya genelindeki kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya (X) geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Musk’a Sert Tepki

ABD’li milyarder Musk’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Maduro, “Elon Musk’ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela’nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela’da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela’dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela’da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın.” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro’nun Alıkonulmasının Ardından Rodriguez Göreve Başladı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro’nun alıkonulmasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmi olarak devraldı. Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı’mız Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.