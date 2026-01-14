Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SUÇ ORGANİZASYONLARINA OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, son 5 gün içinde 16 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Bu iller arasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt yer aldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 126 şüpheli gözaltına alındı.

YASA DIŞI FAALİYETLERİ AÇIĞA ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, aynı zamanda bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) yöntemiyle “ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı” gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kişisel verileri paylaşma ve sorgulama gibi faaliyetlerde bulundukları, aynı zamanda mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz giriş sağladıkları da belirlendi.

TUTUKLANANLAR VE DEVAM EDEN İŞLEMLER

Operasyon sonucunda gözaltına alınanlardan 16’sı tutuklanırken, 41’i için adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam etmekte olduğu belirtildi.

