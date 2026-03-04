İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Büyümekte

İstanbul’da kış yağışlarının etkisi sınırlı kaldı

İstanbul’da kış ayının getirdiği yağışlara rağmen barajlardaki doluluk durumu yeterince iyileşmiş değil. Şubat ayında yaşanan yağmurlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri rezervlere kısıtlı bir katkı sağlasa da, uzun süreli yağış eksikliği nedeniyle doluluk oranlarında beklenen güçlü bir artış sağlanamadı.

İSKİ verileri açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 Mart 2026 tarihli doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 4 Mart itibarıyla kentin barajlarının genel doluluk oranı yüzde 45,38 olarak ölçüldü. İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı:

Ömerli barajı: 63,05

Darlık barajı: 62,38

Elmalı barajı: 90,21

Terkos barajı: 28,99

Alibey barajı: 37,11

Büyükçekmece barajı: 35,05

Sazlıdere barajı: 39,22

Istrancalar: 43,34

Kazandere: 58,16

Pabuçdere: 31,72