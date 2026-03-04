İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Büyümekte

istanbul-barajlarinda-doluluk-orani-buyumekte

İstanbul’da kış yağışlarının etkisi sınırlı kaldı

İstanbul’da kış ayının getirdiği yağışlara rağmen barajlardaki doluluk durumu yeterince iyileşmiş değil. Şubat ayında yaşanan yağmurlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri rezervlere kısıtlı bir katkı sağlasa da, uzun süreli yağış eksikliği nedeniyle doluluk oranlarında beklenen güçlü bir artış sağlanamadı.

İSKİ verileri açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 Mart 2026 tarihli doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 4 Mart itibarıyla kentin barajlarının genel doluluk oranı yüzde 45,38 olarak ölçüldü. İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı:

Ömerli barajı: 63,05

Darlık barajı: 62,38

Elmalı barajı: 90,21

Terkos barajı: 28,99

Alibey barajı: 37,11

Büyükçekmece barajı: 35,05

Sazlıdere barajı: 39,22

Istrancalar: 43,34

Kazandere: 58,16

Pabuçdere: 31,72

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İsrail Saldırıları Can Kaybını 72 Bin 117 Yükseltti

Gazze'deki İsrail saldırılarında son 24 saatte bir ölü, üç yaralı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana can kaybı 72 bin 117'ye ulaştı.
Gündem

İstanbul’daki Baraj Doluluk Oranları Sergiliyor

İstanbul'da su kaynaklarıyla ilgili veriler endişe verici. Baraj seviyelerinde kısmi artışa rağmen, yaz gelmeden su ihtiyacı hala tehlike altında. Baraj doluluk oranları dikkatle izleniyor.
Gündem

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon İddialarını Yalanladı

Türkiye'nin BAE'ye karşı saldırı planlarıyla ilgili sosyal medya iddialarının asılsız olduğu belirtildi ve ülkenin barışçıl çözümleri desteklediği vurgulandı.
Gündem

İran Krizi Petrol Fiyatlarını Yükseltiyor

Orta Doğu'da yaşanan arz kesintileri, petrol fiyatlarının artış göstermesine yol açtı. Bu durum, küresel enerji piyasasında endişelere neden oluyor.
Gündem

İstanbul’da İstismar Davası Olan Anne ve Kız Ölü Bulundu

İstanbul'da Fatma Nur Çelik ve kızı denizde ölü bulundu. Çelik'in daha önce istismar yaşadığı ve koruma kararı alındığı bilgisi dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.