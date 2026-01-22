İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 25,42

İstanbul’da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 25,42

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı mevcut durumda %25,42 seviyesinde belirlendi. Bu oranların artmasında şehirde meydana gelen yağışlar ile kar yağışı etkili olduğu gözlemleniyor.

ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE 35

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı ise %35 olarak kaydedildi. Ancak, yaşanan bu artışa rağmen önceki yıllara oranla doluluk seviyeleri hala düşük seviyelerde seyrediyor.