İstanbul Barajlarında Su Seviyeleri Artış Gösterdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından barajların su seviyeleri, son yağışlarla birlikte yeniden artış göstermeye başladı. Megakentteki barajların ortalama doluluk oranı, 6 Ocak’ta 18.91 seviyesindeyken, güncel verilere göre bu oran yüzde 24.65’e yükseldi. Barajlarda en fazla su seviyesine sahip olan Elmalı Barajı, yüzde 72.48 ile lider konumda iken, en düşük su seviyesi ise yüzde 7.52 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

BARAJ DOLUM ORANLARI

İSKİ’nin verilerine göre, 19 Ocak itibarıyla İstanbul’daki baraj doluluk oranları şu şekildedir: Alibey Barajı yüzde 19.21, Büyükçekmece Barajı yüzde 18.14, Darlık Barajı yüzde 40.7, Elmalı Barajı yüzde 72.48, Istrancalar Barajı yüzde 32.35, Kazandere Barajı yüzde 7.52, Pabuçdere Barajı yüzde 8.42, Sazlıdere Barajı yüzde 15.19, Terkos Barajı yüzde 16.91 ve Ömerli Barajı yüzde 33.51 olarak belirlenmiştir.

