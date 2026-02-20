İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Artış Gösterdi

Geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında yüzde 18 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul barajları, son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde bir miktar iyileşme gösterdi. 20 Şubat itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 42,09 olarak tespit edildi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK SEVİYELER

Son günlerdeki artışa rağmen, İstanbul’un su rezervleri geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor. İSKİ tarafından sağlanan verilere göre, 20 Şubat tarihi baz alındığında baraj doluluk oranları şu şekilde belirlenmiş durumda: 2024 yılı için yüzde 76, geçen yıl (2025) yüzde 69, bugünkü (2026) ise yüzde 42,09.

TASARRUF UYARISI GELDİ

Doluluk oranındaki değişimi Alibey Barajı’nda çekilmiş güncel fotoğraflar ile kamuoyuyla paylaşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak, “Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor” şeklinde açıklamada bulundu.