İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Artış Gösterdi

istanbul-barajlarindaki-doluluk-orani-artis-gosterdi

Geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında yüzde 18 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul barajları, son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde bir miktar iyileşme gösterdi. 20 Şubat itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 42,09 olarak tespit edildi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK SEVİYELER

Son günlerdeki artışa rağmen, İstanbul’un su rezervleri geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor. İSKİ tarafından sağlanan verilere göre, 20 Şubat tarihi baz alındığında baraj doluluk oranları şu şekilde belirlenmiş durumda: 2024 yılı için yüzde 76, geçen yıl (2025) yüzde 69, bugünkü (2026) ise yüzde 42,09.

TASARRUF UYARISI GELDİ

Doluluk oranındaki değişimi Alibey Barajı’nda çekilmiş güncel fotoğraflar ile kamuoyuyla paylaşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak, “Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Ortadoğu’daki Askeri Yığınağı Hızla Artıyor

ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşma için 15 günlük süre verirken, Washington'un Ortadoğu'daki askeri varlığı artıyor. Bu güç, kapsamlı hava harekatlarını destekleyebilecek düzeyde.
Gündem

Enerjisa Enerji, Tahvil İhracında Tarihi Başarıya İmza Attı

Enerjisa Enerji, 10 milyar TL değerinde 7 yıl vadeli tahvil ihracı yaparak sektörde öne çıktı ve gelecekteki hedeflerini destekleyen önemli bir adım attı.
Gündem

Koçören Mahallesi’nde İki Kardeş Trajik Şekilde Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da inşaat alanında oyun oynayan Suriyeli iki kardeş, üzerlerine düşen demir profil nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, büyük üzüntü yarattı.
Gündem

Ukrayna’da Suikast Plana Doğru Büyük Darbe

Ukrayna'nın güvenlik güçleri, Rusya'nın bağlantılı olduğu bir suikast şebekesini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda on şüpheli yakalandı; hedeflerinde önemli yetkililer yer alıyordu.
Gündem

Radon Ölçümleri Depremlerle İlişkilendirildi

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin araştırmasına göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'daki su kaynaklarında radon gazı anormallikleri bulundu; bu değişimlerin deprem sinyali olabileceği öne sürüldü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.