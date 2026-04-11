İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde Yetmişe Ulaştı

İstanbul’da süren yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırdı. Bugün gerçekleştirilen ölçümlerle İstanbul’un barajlarında doluluk yüzdesi yüzde 70’e ulaşıyor. Yapılan son ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 70.05 olarak belirlendi. Önceki aylarda İstanbul’un barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 20’lere kadar gerilemişti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA SU SEVİYESİ ARTTI

Yağmurların olumlu etkisini en çok Alibeyköy barajı gördü. Alibeyköy barajındaki doluluk oranı yüzde 67.56 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz Kasım ayında bu oran 6.27’ye kadar düşmüştü. Barajda yapılan yeni çekimlerde, Kasım ayındaki görüntülerle bugünkü görüntüler arasında belirgin bir farklılık gözlemlendi. Toprağın suya doyması ve baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin artmasıyla daha önce tamamen kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

İstanbul’daki en yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 92.54 ile Elmalı barajı oldu. Kuzeyde bulunan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 62.1’e, Papuçdere barajında ise yüzde 57.99’a ulaşıldı. İstanbul’a su sağlayan büyük barajlardan biri olan Ömerli baraj gölünde doluluk oranı ise yüzde 92.37 olarak tespit edildi.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %92.37

DARLIK %86.11

ELMALI %92.54

TERKOS %56.12

ALİBEYKÖY %67.56

BÜYÜKÇEKMECE %56.47

SAZLIDERE %45.36

ISTARNACALAR %76.36

KAZANDERE %62.1

PAPUÇDERE %57.99