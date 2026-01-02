İstanbul Barajlarındaki Su Seviyeleri Endişe Veriyor

İSTANBUL’DA SU SEVİYELERİ ENDİŞE VERİYOR

İstanbul’daki barajlardaki su seviyeleri ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya platformu X’te gerçekleştirdiği paylaşımda, kente su sağlayan barajların doluluk oranının yeni yıla yüzde 18,71 ile girdiğini açıkladı. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

SU TÜKETİMİ ARTIYOR

Başa, 2025 yılında İstanbul’un toplam su tüketiminin, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 1,34 oranında arttığına dikkati çekti. Kış aylarında beklenen yağışların, barajlara olumlu etkiler yapacağı öngörülse de, bu durum tasarruf çağrısını etkilemiyor.

TASARRUF ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Başa, yağışların baraj seviyesi üzerinde olumlu bir etki yaratma ihtimallerine rağmen, yine de su tasarrufunun önemine vurgu yaptı ve vatandaşları tasarruf yapmaları konusunda uyardı.