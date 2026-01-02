İstanbul Barajlarındaki Su Seviyeleri Endişe Veriyor

istanbul-barajlarindaki-su-seviyeleri-endise-veriyor

İSTANBUL’DA SU SEVİYELERİ ENDİŞE VERİYOR

İstanbul’daki barajlardaki su seviyeleri ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya platformu X’te gerçekleştirdiği paylaşımda, kente su sağlayan barajların doluluk oranının yeni yıla yüzde 18,71 ile girdiğini açıkladı. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

SU TÜKETİMİ ARTIYOR

Başa, 2025 yılında İstanbul’un toplam su tüketiminin, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 1,34 oranında arttığına dikkati çekti. Kış aylarında beklenen yağışların, barajlara olumlu etkiler yapacağı öngörülse de, bu durum tasarruf çağrısını etkilemiyor.

TASARRUF ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Başa, yağışların baraj seviyesi üzerinde olumlu bir etki yaratma ihtimallerine rağmen, yine de su tasarrufunun önemine vurgu yaptı ve vatandaşları tasarruf yapmaları konusunda uyardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.