İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Yükseliyor

İstanbul’daki Barajlarda Su Seviyesi Yeniden Yükselmeye Başladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kuraklık koşulları altında geçen kasım ve aralık aylarının ardından, barajlardaki su seviyesi son on dört gün içerisinde yeniden artış gösterdi. Şu anda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, önceki gün yüzde 19,24 olarak belirtildi. Ancak devam eden yağışların etkisiyle bu oran, bugün itibarıyla 0,87 puan artarak yüzde 20,11 seviyesine ulaştı. Barajların doluluk oranı, en son 23 Kasım 2025’te yüzde 17 seviyesine düşmüştü ve 50 gün aradan sonra yeniden yüzde 20’nin üzerine çıktı.

BAJAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE HESAPLANDI

Su miktarındaki dağılım ise şu şekilde ölçüldü: Ömerli’de yüzde 25,17, Darlık’ta yüzde 31,51, Elmalı’da yüzde 61,29, Terkos’ta yüzde 15,95, Alibey’de yüzde 13,24, Büyükçekmece’de yüzde 16,27, Sazlıdere’de yüzde 13,39, Istrancalar’da yüzde 42,29, Kazandere’de yüzde 5,69 ve Pabuçdere’de yüzde 6,08 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme kapasitesi ise 868 milyon 683 bin metreküpken, mevcut su miktarı 174,5 milyon metreküp olarak belirlenmiş durumda.

HISTORIK DOLULUK ORANLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İstanbul’da su tüketimi ise önceki gün 3 milyon 1 bin metreküp olarak ölçüldü. İSKİ istatistiklerine göre, baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihleri itibarıyla 2016 yılında yüzde 63,88, 2017’de yüzde 59,86, 2018’de yüzde 66,09, 2019’da yüzde 87,72, 2020’de yüzde 52,42, 2021’de yüzde 21,13, 2022’de yüzde 27,81, 2023’te yüzde 31,56, 2024’te yüzde 57,01, 2025’te yüzde 41,74 ve 2026’da yüzde 20,11 olarak kaydedildi. Bu oran, son on yıl içerisinde en düşük seviyeyi temsil ediyor.