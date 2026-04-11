İstanbul Başsavcısından Fahiş Fiyat Uyarısı

Fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle geçit yok…

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk yapan firmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mercek altına alındı.

FİYAT ARTILIŞLARI İÇİN OPERASYON PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, düzenlediği basın toplantısında uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra bu tür fahiş fiyat uygulamalarına karşı yapılacak yeni operasyonları da duyurdu. Dönmez, önümüzdeki günlerde fahiş fiyattan mal, ürün ve hizmet satan şirket yöneticileri ile sahiplerine karşı hapis cezası ve işletme kapatma gibi cezai işlemlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

ŞİRKETLER ÜZERİNE GİDECEĞİZ

Başsavcı, gıda ve temel tüketim ürünleri de dahil olmak üzere piyasalarda görülen fahiş fiyat uygulamaları için, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MASAK ve Rekabet Kurulu gibi kurumların raporlarını değerlendireceklerini ifade etti. Dönmez, “Kırmızı, beyaz et ve sebzelerdeki fiyat dalgalanmalarını incelemeye aldık. Ticaret Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

İHTİYAÇ DUYULURSA İSİMLER AÇIKLANACAK

Dönmez, ayrıca “Ticaret Bakanlığı, fiyatları etkileme suçuna yönelik yerinde tespitler yapıyor ve bu konuyla ilgili olarak CİMER aracılığıyla başsavcılığa iletilen ihbarlar doğrultusunda soruşturmalar başlatıldı.” diye konuştu. Bir ürünün 5-6 ayrı satış noktası üzerinden tüketiciye ulaşmasının zaten suça girdiğini vurgulayan Dönmez, eğitimden kapatmaya, el koyma ve ruhsat iptaline kadar çeşitli yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Dönmez, “Özellikle temel gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşacağız. ‘Tarlada 5 lira, markette 400 lira olması nasıl mümkün?’ şeklindeki toplumsal sorgulamalar dikkatimizden kaçmadı. Hedefimiz ticari hayatı olumsuz etkilemeden olağandışı fiyat hareketlerini incelemek. Tarladan markete kadar olan süreçte tüm aşamaları detaylı olarak araştıracağız. Tespitlerimiz sonrasında şüphelilerin isimlerini operasyonlarla birlikte kamuoyuna açıklayacağız.” şeklinde ekledi.