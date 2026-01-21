İstanbul Boğazı’nda Cansız Beden Nikolai Svechnikov’a Ait Bulundu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı’nda kaybolmuştu.

GÜNLERCE SÜREN ARAMALAR SONUÇSIZ KALDI

Kaybolan yüzücü için günlerce süren arama çalışmaları yapılmış; ancak kendisinden hiçbir iz bulunamamıştı. Bugün yapılan aramalar sonucunda, Svechnikova’nın ait olduğu iddia edilen bir ceset İstanbul Boğazı’nda bulundu.

CESET KIYAFETİYLE BULUNDU

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre bir seyir gemisi, Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında cesedi gördü ve derhal durumu sahil güvenlik ekiplerine iletti. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, bulunan cesedin kaybolan Rus yüzücüye benzerlik gösterdiğini tespit etti. Ceset, üzerinde mayo kıyafetleriyle çıkarıldı ve savcı tarafından incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. İlk incelemelere göre, cesetteki mayo, Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Yüzücünün ailesine bilgi verildi ve aileden alınan kan örnekleriyle cesedin karşılaştırılması yapıldıktan sonra kesin sonuç elde edilecek. Adli tıp kurumundaki inceleme süreci ise halen devam ediyor.

