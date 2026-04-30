İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafigi Askıya Alındı: Kıyı Emniyeti Açıklama Yaptı

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı’ndan ‘Castorone’ isimli geminin geçişi dolayısıyla, gemi trafiği hem güneyden kuzeye hem de kuzeyden güneye olmak üzere çift yönlü olarak durduruldu.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır,” denildi.