İstanbul Boğazı’nda Yük Gemisi Kurtarıldı

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında seyir halindeki ‘LADY SHAM’ isimli 108 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İlgili ihbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-11 römorkörü bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda gemi, Büyükdere Demir Sahası’nda güvenli bir şekilde emniyete alındı.

GEMİ EMNİYETTE

Konu hakkında yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, “İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün hızlı müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi önlenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin yardımıyla Büyükdere Demir Sahası’na güvenli bir şekilde demirletildi” şeklinde ifadelerde bulundu.