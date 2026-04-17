İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Erzan’ın Cezasını Bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erzan’a “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verilen toplam 102 yıl 4 ay hapis cezasını incelemeyi tamamladı.

Daire, ilk derece mahkemenin hükmü verirken birleşen dosya bilgilerini dikkate almadığını ve bu durumun denetimi zorlaştırdığını belirterek, istinaf başvurularını haklı buldu.

Sanık Erzan’ın yargılama sürecindeki bazı usul hatalarını dile getiren Daire, bu nedenle kararın bozulup dosyanın yerel mahkemeye geri gönderilmesine karar verdi.

DİĞER SANIKLARIN DURUMU

Bununla birlikte Daire, diğer bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezası kararlarını, gerekli usullerin uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, bazı sanıklar için verilen kararlara ise yasal uygunluk bulunduğu kanaatine vardı.

DAVANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdürlük yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker’den güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar aldığını, yüksek kar vaadiyle bu miktarı iade edeceğini bildirdiği yer aldı.

İddianamede, karşılığında yazılı evrak verildiği fakat müşteki Çeviker’in sonradan Erzan’a ulaşmakta zorluk çektiği ve bunun neticesinde bankaya başvurduğu, burada araştırma yapıldığı, ardından Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Sanık Erzan’ın bu yöntemle futbolculardan iş insanlarına kadar birçok müştekinin para yatırmasını sağladığı ve kamuoyunda tanınan isimlerin bu fona dahil olduğunu belirttiği öne sürüldü. Ancak gerçek, böyle bir fonun mevcut olmadığıydı.

İddianamede, Erzan’ın müştekilerin verdiği belgelere sahte kaşe ve imza ekleyip teslim ettiği ve dolandırıcılık niyetine sahip olduğu bilgisi yer aldı. Erzan hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise aynı suçlar kapsamında 3 ile 98 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Rüya Sağır’ın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca bazı sanıkların “tefecilik” suçundan 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis ve para cezası alması talep edilmişti.

CEZALAR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2025’te verdiği kararla sanık Seçil Erzan’ı 27 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti kararında, “özel belgede sahtecilik” suçundan her mağdura yönelik ayrı ceza istemiyle kamu davası açıldığını hatırlatarak, bu suçun mağdurunun kamu olduğunu ve sanığın eyleminin tek sayılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mahkeme, Erzan için “özel belgede sahtecilik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.

Diğer suçlamalara ilişkin verilen cezalarda da çeşitli sanıklar için hapis cezaları belirlenirken, bazı sanıkların beraatine karar verildi.

Gerekçeli kararın ardından dosya istinafa götürüldü.